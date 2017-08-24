Сутки в АТО: Позиции военных обстреливали ночью

24.08.17 08:01Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Активизация сепаратистов зафиксирована в темное время суток.

За сутки 23 августа 18 раз нарушился режим тишины. В результате обстрелов один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму, говорится в сообщении штаба АТО.

Сутки начинались сравнительно спокойно: до 19.00 среды активность сепаратистов была минимальной. Вечером же последовали обстрелы позиций ВСУ.

Четыре раза по разным направлениям, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, били по украинским укреплениям в Авдеевской промзоне. Кроме того, на Донецком направлении под огонь попали опорные пункты ВСУ у Зайцево и шахты Бутовка. А около 23 часов почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорска.

На Луганском направлении в конце суток дважды открывался огонь из 82-миллиметровых минометов в районе Новоалександровки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения. Также случаи применения гранатометов зафиксированы на подступах к Катериновке и Крымскому.

На Приморском направлении участники НВФ обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

На большинство вооруженных провокаций украинские бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.

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