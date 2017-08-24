В Одессе мужчина с ножом взял в заложники девочку

24.08.17 09:07Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Таким образом он пытался выбить долг.

В Суворовском районе Одессы пьяный мужчина пытался выбить долг со своего знакомого и напал на двух женщин и ребенка, которые в тот момент находились дома. К горлу 12-летней девочки нетрезвый мужчина приставил нож.

Об этом сказано в сообщении прокуратуры Одесской области, передает КорреспонденТ.net

Пострадавшие -хозяйка дома, ее подруга и дочь. Сначала мужчина угрожал камнем одной из женщин во дворе. Потом зашел в дом, взял со стола кухонный нож и продолжил требовать деньги.

Схватив 12-летнюю девочку за волосы, нападающий приставил к ее горлу нож. В этот момент одна из женщин закричала, и мужчина отвлекся. Другой женщине в этот момент удалось выбежать за помощью.

Приехавшая полиция задержала мужчину. Ему 36 лет. Его будут судить за разбойное нападение с проникновением в жилище.

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