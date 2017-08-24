В Киеве приезжий зарезал мужчину за сброшенную с головы кепку

24.08.17 10:23Сколько просмотров этой статьи17Сколько комментариев этой статьи0

Вернувшись на место конфликта, злоумышленник четыре раза ударил оппонента в грудь.

За убийство киевлянина мужчину приговорили к семи годам заключения.

Происшествие случилось на проспекте Ватутина в Днепровском районе столицы. В помещении магазина между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого киевлянин сбросил головной убор с уроженца Луганщины. Разозлившись, гость столицы в состоянии алкогольного опьянения пошел домой и взял кухонный нож. Вернувшись в магазин, злоумышленник четыре раза ударил оппонента в грудь.

Правоохранители сразу задержали злоумышленника. В судебном заседании обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину.

Приговором Днепровского районного суда злоумышленника за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины приговорили к семи годам лишения свободы.

Похожие новости

11.06.17 20:48Под Киевом пьяный мужчина бросил гранату в родную сестру

28.04.17 11:18На Донбассе мужчина пытался сжечь жену и убил ее подругу

05.04.17 08:38В Николаеве подросток шесть раз пырнул жертву ножом

04.04.17 20:00В Николаеве во время массовой драки 16-летний подросток нанес мужчине более шести ножевых ранений

13.03.17 18:33В Каменском парень изрезал мать из-за подозрений в колдовстве

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Четверг, 24.08.2017

Закругление верхнее-левое

10:48Военный парад на Майдане: онлайн-трансляция

10:35Марина Порошенко удивила выбором наряда на День флага Украины

10:23В Киеве приезжий зарезал мужчину за сброшенную с головы кепку

10:10Баскетболистам сборной Украины на Универсиаде предлагали сдать матч

09:56Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости

09:50Строительство жилья на Николаевщине: в городах растет, в сельской местности падает

09:2424 августа - День Независимости Украины

09:07В Одессе мужчина с ножом взял в заложники девочку

08:47Николаевский русский театр набирает юных актёров

08:38В центре Киева перекрыли две станции метро

08:26Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

08:14Сорок детей погибших и раненых украинских воинов отправились из Николаева в Турцию

08:01Сутки в АТО: Позиции военных обстреливали ночью

 23.08

21:00В аэропорту "Николаев" политбомонд отпраздновал ремонт взлетной полосы

20:45Германия досрочно вернула в страну половину золотого запаса

20:30В Николаеве пройдет семинар по медитации

20:17На Донбассе договорились о прекращении огня

20:04По факту «минирования» николаевского «Экватора» начато уголовное производство

19:52Синоптик рассказала о погоде на День Независимости

19:38НБУ отменил последние ограничения на снятие наличных

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.08.17 10:364670

Facebook запустил собственный видеосервис

10.08.17 10:596540

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

10.08.17 11:134100

Под Николаевом в фуре полыхали коробки с овощами

10.08.17 11:255510

В США произошло массовое отравление фруктами из Мексики

Самые читаемые

17.08.17 20:0519920

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

10.08.17 12:116860

Успенский пост в 2017 году: календарь питания по дням

10.08.17 10:596540

Объявлен конкурс на руководителя пресс-службы Николаевской ОГА

20.08.17 20:006500

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама