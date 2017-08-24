Около Николаева грузовик протаранил «BWM» – погиб водитель легковушки

В четверг, 24 августа, на трассе «Николаев – Одесса» в районе села Половинки произошло ДТП с участием грузовика «Mercedes» и легкового автомобиля «BMW».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, грузовик после столкновения оказался в кювете, а у легковушки оторвало переднюю часть.

В управлении патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» подтвердили факт ДТП. По словам патрульных, который находятся на месте происшествия, «Mercedes» двигался со стороны Николаева в направлении Одессы. По предварительным данным, у грузовика заклинила система рулевого управления, из-за чего он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с двигающимся во встречном направлении «BMW».

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Водитель грузовика находится в шоковом состоянии, у него ушиб ноги. Есть подозрение на перелом.