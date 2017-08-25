В Киеве авто насмерть сбило пешехода-нарушителя

25.08.17 09:24Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Женщина пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда.

В Киеве в ночь на пятницу, 25 августа, на дороге, ведущей в направлении Житомира, недалеко от поворота на Чайку автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину-пешехода.

Как пишут "Факты", водитель авто, прибывший в столицу из Одессы, рассказал, что ехал на выезд из города в правом ряду. По его словам, видимость слева перекрывал транспорт. И вдруг неожиданный удар в лобовое стекло. Пока мужчина сообразил, что к чему, машина проехала более 70 метров.

По предварительной версии, женщина на вид 30−35 лет пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда. Документов у погибшей не было.

Стоит отметить, что авария произошла в непредусмотренном для перехода месте. При этом приблизительно сотне метров от места инцидента находится надземный переход. Воспользоваться им пострадавшая не захотела.

По факту ДТП начато расследование, которое установит степень вины участников этого трагического наезда.

Похожие новости

05.07.17 17:46Страшное ДТП в Запорожской области: иномарка влетела в поезд

29.06.17 11:45В Днепре водитель сбил коляску с ребенком и сбежал

21.05.17 14:55В Николаеве «Мерседес» насмерть сбил пешехода

28.02.17 20:04На Николаевщине ЗИЛ насмерть переехал человека

14.01.17 12:20Родственники погибших николаевских дорожников требуют компенсации от виновника ДТП

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Пятница, 25.08.2017

Закругление верхнее-левое

10:34Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода

10:15Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей

10:03Google поможет пользователям распознать депрессию

09:49В Николаеве ЖЭК не реагирует на обращения жильцов

09:37В Николаеве резко подорожал газ для автомобилей — цена «перепрыгнула» 16 грн

09:24В Киеве авто насмерть сбило пешехода-нарушителя

09:12Определились все участники группового этапа Лиги Европы

08:57Германия продолжит поддерживать Украину – Штайнмайер

08:43Как открыть тематический коворкинг: бизнес-план

08:30"Школьное перемирие": обстрелы продолжаются

08:17Как восполнить нехватку минерала спокойствия и креатива — магния

08:03Правила успеха от известных людей: Тед Тернер

 24.08

22:43Миколаївці відзначили День Незалежності

22:23На концерте в Умани рухнула сцена, пострадали дети

18:05Почему в американском штате Миннесота официально празднуют День независимости Украины?

17:35Новый объект античной эпохи и артефакты бронзового века обнаружили под Николаевом юные археологи

17:11Николаевская активистка призвала бороться с русскоязычными школами

16:38В Южноукраинске отменили марш вышиванок

16:10США утвердили поставку военной техники в Украину

15:40Глава Пентагона: никогда не примем аннексию Крыма

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.08.17 10:255850

Сегодня церковный праздник Калинник

11.08.17 10:423680

Подготовка маленьких горожан к школе обойдется родителям в 5000 грн

11.08.17 10:565930

Офис реформ Кабмина объявил конкурсный набор на 1000 вакансий госслужащих

11.08.17 11:153810

"Не дождалась биометрики. Открыла визу". В Украине катастрофически не успевают печатать биометрические паспорта

Самые читаемые

17.08.17 20:0521050

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:006830

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:306710

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:486510

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

 Дата следующего розыгрыша: 26.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама