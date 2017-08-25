В Киеве авто насмерть сбило пешехода-нарушителя

Женщина пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда.

В Киеве в ночь на пятницу, 25 августа, на дороге, ведущей в направлении Житомира, недалеко от поворота на Чайку автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину-пешехода.

Как пишут "Факты", водитель авто, прибывший в столицу из Одессы, рассказал, что ехал на выезд из города в правом ряду. По его словам, видимость слева перекрывал транспорт. И вдруг неожиданный удар в лобовое стекло. Пока мужчина сообразил, что к чему, машина проехала более 70 метров.

По предварительной версии, женщина на вид 30−35 лет пыталась перебежать дорогу, однако добежала лишь до крайнего правого ряда. Документов у погибшей не было.

Стоит отметить, что авария произошла в непредусмотренном для перехода месте. При этом приблизительно сотне метров от места инцидента находится надземный переход. Воспользоваться им пострадавшая не захотела.

По факту ДТП начато расследование, которое установит степень вины участников этого трагического наезда.