Глава Samsung получил пять лет тюрьмы

25.08.17 12:31Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён признан виновным в коррупции и злоупотреблении доверием.

Окружной суд в Сеуле в пятницу, 25 августа, приговорил фактического главу южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ена к пяти годам лишения свободы, передает КорреспонденТ.net

49-летний вице-президент Samsung Electronics признан виновным в даче взяток, злоупотреблении доверием и других преступлениях.

Суд над Ли Чжэ Еном, которого считают наследником империи Samsung, был связан с делом о коррупции, возбужденным против Чхве Сун Силь - близкой подруги бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Согласно обвинению, Samsung выплачивал крупные суммы денег организациям, возглавляемым Чхве Сун Силь. В обмен концерну была обеспечена политическая поддержка для слияния двух дочерних фирм Samsung.

Ранее суд в Южной Корее приговорил Чхве Сун Силь, давнюю подругу и советницу бывшего президента Южной Кореи, оказавшуюся в центре коррупционного скандала, к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью.

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