Факт удара током ребенка на аттракционе в николаевской "Сказке" на сегодня не подтвержден – предприниматель

25.08.17 12:57Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Факт удара током ребенка в николаевском детском городке "Сказка" на аттракционе "Вертолеты" не подтвержден.

Об этом журналисту podrobnosti.mk.ua рассказал предприниматель, который является владельцем данного аттракциона.

  • Сейчас все твердят, что был факт удара током. Как таковой удар током еще нигде и никем не подтвержден. Заказаны две независимые экспертизы. Ждем результатов к первому сентябрю. Пока мы не можем констатировать: был факт удара током или не был. Идет разбирательство. Результаты будут представлены. Я общался с родителями, с оператором, дирекцией, сейчас общаюсь с экспертами. Мы не первый год работаем в аттракционном деле. Это серьезная заявка и ее надо грамотно расследовать. Мама ребенка факты и справки предоставила только на следующий день после якобы произошедшего инцидента. Там заключение только кардиолога. Если факт был – значит будем отвечать. Если нет – значит это голословно, - прокомментировал Александр.

Ранее директор "Сказки" Наталья Демчишина сообщила, что предприниматель связывался с родителями, предлагал свою помощь. Однако, мама на связь не выходит.

Также предприниматель отметил, что в мае была проведена комплексная плановая проверка по всем аттракционам. Есть заключение независимого эксперта о пригодности к эксплуатации данного аттракциона "Вертолеты".

Кроме того, руководство детского городка обязало всех предпринимателей провести внеочередной техосмотр аттракционов.

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