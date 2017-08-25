Факт удара током ребенка на аттракционе в николаевской "Сказке" на сегодня не подтвержден – предприниматель

Факт удара током ребенка в николаевском детском городке "Сказка" на аттракционе "Вертолеты" не подтвержден.

Об этом журналисту podrobnosti.mk.ua рассказал предприниматель, который является владельцем данного аттракциона.

Сейчас все твердят, что был факт удара током. Как таковой удар током еще нигде и никем не подтвержден. Заказаны две независимые экспертизы. Ждем результатов к первому сентябрю. Пока мы не можем констатировать: был факт удара током или не был. Идет разбирательство. Результаты будут представлены. Я общался с родителями, с оператором, дирекцией, сейчас общаюсь с экспертами. Мы не первый год работаем в аттракционном деле. Это серьезная заявка и ее надо грамотно расследовать. Мама ребенка факты и справки предоставила только на следующий день после якобы произошедшего инцидента. Там заключение только кардиолога. Если факт был – значит будем отвечать. Если нет – значит это голословно, - прокомментировал Александр.

Ранее директор "Сказки" Наталья Демчишина сообщила, что предприниматель связывался с родителями, предлагал свою помощь. Однако, мама на связь не выходит.

Также предприниматель отметил, что в мае была проведена комплексная плановая проверка по всем аттракционам. Есть заключение независимого эксперта о пригодности к эксплуатации данного аттракциона "Вертолеты".

Кроме того, руководство детского городка обязало всех предпринимателей провести внеочередной техосмотр аттракционов.