У Первомайську розшукують безвісти зниклого хлопчика

25.08.17 14:45Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

Первомайським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження мешканця м.Первомайська КАРПОВА МАКСИМА РУСЛАНОВИЧА 2004 р.н.

Вдень 23 серпня хлопчик пішов з місця свого мешкання і до теперішнього часу не повернувся, повідомляє Pervomaisk.Info.

Прикмети: на вигляд близько 11-12 років, зріст 130-140 см, худорлявої статури, обличчя овальне, велике чоло, русяве волосся, очі карі, ніс прямий, губи тонкі, трохи відстовбурчені вуха.

Був одягнений у шорти сірого кольору, камуфльовану футболку, резинові шльопанці темного кольору.

Особливі прикмети: внизу на кісточці правої ноги родима пляма рожевого кольору витягнутої форми.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти у розшуку безвісти зниклого хлопчика та встановити його місцезнаходження, з проханням корисну для слідства інформацію повідомити до Первомайського відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, або за телефонами: (05161) 7-52-02, 097-021-2666 та 102.

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