У Миколаєві поліцейські затримали групу іноземних грабіжників

25.08.17 16:55Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Поліцейські заарештували іноземців, які місяць обкрадали квартири та будинки у різних районах міста

Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Миколаївській області.

Крадії зазвичай грабували миколаївців, яких тривалий час не було вдома. Бандити кілька днів стежили за квартирами, в яких у вечірній час не горіло світло, та ставили на замках вхідних дверей мітки. У такий спосіб вони відстежували чи не з'являлися господарі вдома.

Однак бувало, що грабіжників не спиняли ні камери, ні присутність власників. Як виявилося, одні з потерпілих під час скоєння злочину спали на другому поверсі свого будинку.

Слідчі дії дали підстави вважати, що пограбування скоїли одні і ті ж злодії. Зрештою, одразу після вчинення злочину, поліцейські вийшли на слід правопорушників та затримали їх.

Троє чоловіків 57, 33 та 25 років, молодші з яких громадяни Грузії, та 21-річна дружина одного зі злодіїв, місяць тому приїхали до Миколаєва, орендували квартиру і гаражне приміщення, та зайнялись своїм злочинним промислом. Пересувались зловмисники на автомобілі "Опель" з іноземною реєстрацією, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у помешканні злодіїв поліція вилучила речі, які пізніше впізнали потерпілі. Зокрема, ювелірні прикраси, жіночі та чоловічі сумки, елітні парфуми, годинники, хутряний одяг, мобільні телефони, столові прибори, сувенірні ножі, колекційні монети та інше викрадене майно.

Наразі відкрито кримінальне провадження. Грабіжникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

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