12.08.17 08:033280
На Донбассе разбили памятник погибшим бойцам
|25.08.17 19:20
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Неизвестные разбили памятник украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого
Неизвестные разбили памятник украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого
В ночь на пятницу, 25 августа, возле Бахмута в Донецкой области неизвестные разбили памятный знак погибшим украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого Нацгвардии.
Издание отмечает, что памятник был установлен 20 октября 2016 по инициативе командира взвода с позывным "Элвис", силами волонтеров, военнослужащих, а также представителями власти Бахмута.
Бойцы погибли в аварии на трассе между Бахмутом и Славянском в январе 2015 года.