На Донбассе разбили памятник погибшим бойцам

25.08.17 19:20Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Неизвестные разбили памятник украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого

В ночь на пятницу, 25 августа, возле Бахмута в Донецкой области неизвестные разбили памятный знак погибшим украинским военнослужащим батальона им. Сергея Кульчицкого Нацгвардии.

Издание отмечает, что памятник был установлен 20 октября 2016 по инициативе командира взвода с позывным "Элвис", силами волонтеров, военнослужащих, а также представителями власти Бахмута.

Бойцы погибли в аварии на трассе между Бахмутом и Славянском в январе 2015 года.

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