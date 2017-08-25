В Кабуле возле мечети прогремел взрыв, есть жертвы

Погибли, по меньшей мере, 20 человек

В шиитской мечети Кабула во время пятничной молитвы произошел взрыв. По данным Би-би-си, погибли по меньшей мере 20 человек. Среди них есть женщины и дети.

Также сообщается о более чем 30 раненых.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По данным агентства Reuters, вначале смертник убил двоих охранников мечети, а затем подорвал себя у входа в мечеть.

После взрыва несколько джихадистов проникли в здание и захватили в заложники верующих. Полицейские и военные оцепили мечеть. Операция по освобождению заложников продолжалась около пяти часов.