В Киевэнерго сообщили о новом нападении

По данным компании, это дело рук одного человека

В ЗАО Киевэнерго заявили о новом нападении на свои Центры обслуживания клиентов, вероятно, одним человеком. В заявлении также призвали полицию задержать нападавшего.

"Сегодня было совершено нападение на Центр обслуживания клиентов Киевэнерго по адресу ул.Тимошенко, 18. По предварительным данным, нападение было совершено гражданином Пайкиным О.Л, 1977 г.р., который в среду совершил нападение на Центры обслуживания по адресам ул. В .Вильямса, 3/7 и п-т Воздухофлотский, 58, а в июне - Центр обслуживания на ул. Мельникова, 31", - говорится в заявлении.