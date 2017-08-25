Херсонец за рулем "Шкоды" сбил насмерть мопедиста в Николаевской области

24 августа около 20:45 на автодороге Ульяновка-Николаев недалеко от Лукашевки Первомайского района Николаевской области 27-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia», житель Херсона, не справившись с управлением, столкнулся с мопедом «Вайпер» под управлением 32-летнего местного жителя.

Как сообщает «Херсон Онлайн» со ссылкой на николаевскую полицию, водитель мопеда погиб на месте, водитель легковушки не пострадал.