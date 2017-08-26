Ситуация на Донбассе обостряется

26.08.17 08:36Сколько просмотров этой статьи21Сколько комментариев этой статьи0

Два военных получили ранения.

Боевики за минувшие сутки 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего ранения получили двое военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, первые сутки "школьного перемирие" в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли полностью спокойно, передает КорреспонденТ.net

"Если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций", – говорится в сообщении штаба.

В районе Авдеевской промзоны с 17.00 и на протяжении нескольких часов боевики вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Кроме того они выпустили по позициям ВСУ 10 мин калибра 120-мм. Силы АТО ответили огнём в ответ. В результате огневого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать военных ВСУ на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на Луганском направлении. Здесь за сутки только один раз боевики не прицельно использовали оружие неподалеку Малинового.

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