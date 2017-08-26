12.08.17 12:364940
Штаб: Позиции ВСУ обстреляли 18 раз
|26.08.17 09:06
|61
|0
Первые сутки "школьного перемирия" на Донбассе не прошли полностью спокойно.
Первые сутки "школьного перемирия" на Донбассе не прошли полностью спокойно.
За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 18 раз – ранения получили двое бойцов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в субботу, 26 августа.
Отмечается, что если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы украинских позиций. Таким образом, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь.
"В частности напряженная ситуация и в дальнейшем сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь почти с 17 и на протяжении нескольких часов бандиты вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того, бандиты выпустили по нашим позициям 10 мин калибра 120 миллиметров", - говорится в сообщении.
Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка. В свою очередь силы АТО открывали ответный огонь.