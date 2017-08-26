Штаб: Позиции ВСУ обстреляли 18 раз

26.08.17 09:06Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Первые сутки "школьного перемирия" на Донбассе не прошли полностью спокойно.

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 18 раз – ранения получили двое бойцов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в субботу, 26 августа.

Отмечается, что если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы украинских позиций. Таким образом, всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь.

"В частности напряженная ситуация и в дальнейшем сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь почти с 17 и на протяжении нескольких часов бандиты вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того, бандиты выпустили по нашим позициям 10 мин калибра 120 миллиметров", - говорится в сообщении.

Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка. В свою очередь силы АТО открывали ответный огонь.

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Суббота, 26.08.2017

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