В Николаеве "Жигуль" сбил пенсионера

В субботу утром, 26 августа, в Николаеве на улице Крылова автомобиль "ВАЗ" сбил пожилого человека.

Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.

Автомобиль двигался по улице Крылова со стороны улицы Индустриальной. На остановке возле пересечения улиц Крылова и 1 Парниковый переулок на встречной полосе остановилась маршрутка. Из-за маршрутки на проезжую часть неожиданно вышел пожилой человек, примерно 55-60 лет. Водитель резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Автомобиль правой фарой задел мужчину, после чего он упал на дорогу и ударился головой.

Вследствие столкновения пожилой человек получил череп-мозговую травму. Его в тяжелом состоянии карета скорой медицинской помощи доставила в больницу.

Все обстоятельства выясняются.