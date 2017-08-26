В Николаеве "Жигуль" сбил пенсионера

26.08.17 10:48Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

В субботу утром, 26 августа, в Николаеве на улице Крылова автомобиль "ВАЗ" сбил пожилого человека.

Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.

Автомобиль двигался по улице Крылова со стороны улицы Индустриальной. На остановке возле пересечения улиц Крылова и 1 Парниковый переулок на встречной полосе остановилась маршрутка. Из-за маршрутки на проезжую часть неожиданно вышел пожилой человек, примерно 55-60 лет. Водитель резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Автомобиль правой фарой задел мужчину, после чего он упал на дорогу и ударился головой.

Вследствие столкновения пожилой человек получил череп-мозговую травму. Его в тяжелом состоянии карета скорой медицинской помощи доставила в больницу.

Все обстоятельства выясняются.

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Суббота, 26.08.2017

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