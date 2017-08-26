В Мариуполе горел теплоход, есть пострадавшие

Пожар произошел на теплоходе Механик Юзвович.

В Мариуполе Донецкой области произошел пожар на теплоходе Механик Юзвович.

Информация о возгорании на судне у причала судоремонтного завода поступила накануне утром, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в субботу, 26 августа.

По прибытию на место происшествия пожарные выяснили, что огонь возник в носовой части теплохода, и наблюдается плотное задымление.

"В результате возгорания пострадал матрос, 1988 года рождения. Пострадавший был госпитализирован в терапевтическое отделение Мариупольской городской больницы № 2 с диагнозом – отравление продуктами горения", – сказано в сообщении.

Пожар локализовали в 10.50, а полностью ликвидировали в 11.05. С огнем боролись 25 человек с помощью 6 единиц техники. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.