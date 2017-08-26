Под Одессой избили главреда газеты

В Овидиополе напали на главного редактора Надднестрянской правды.

В Овидиополе Одесской области трое мужчин напали и избили на главного редактора "Надднестрянской правды" Романа Варшанидзе. Как рассказал пострадавший, на него напали люди с железными прутьями.

Полиция задержала злоумышленников – ими оказались жители Черноморска, члены спортивного кикбоксерского клуба.

"Вечером 25 августа журналист одного из районный интернет-изданий возвращался на своем автомобиле домой. Мужчина во время движения увидел на проезжей части спецсредство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В это время три человека в балаклавах с битами напали на него и начали бить. Мимо проезжал сосед потерпевшего и вмешался в драку. Злоумышленники испугались и скрылись с места происшествия", – сообщили правоохранители.

"Кого я подозреваю? Многих! Наша редакция стоит за правду, потому что мы на своей земле! Достаточно посмотреть наши материалы. Надеюсь заказчиков удастся установить также быстро, как и самих исполнителей", - прокомментировал пострадавший журналист.