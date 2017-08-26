Підлітка вбило електрострумом на Харківщині: в поліції розповіли обставини трагедії

У п’ятницю, 25 серпня, на Харківщині від ураження струмом загинув 14-річний підліток. Спершу хлопця у непритомному стані доставили до лікарні, проте медикам не вдалося його врятувати.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини, пише 24 канал.

Про подію до поліції сповістили медики Мереф'янської центральної районної лікарні. Вони розповіли, що до медустанови в тяжкому непритомному стані з ураженням електричним струмом доставлено 14-річного жителя селища Утківка.

Як з’ясували працівники поліції, підліток разом з компанією перебував на металевих конструкціях залізничного мосту. Під час гри хлопець втратив рівновагу, схопився за електричний дріт та впав з триметрової висоти.

Незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер в реанімації, не приходячи до тями.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку правопорушень. Обставини встановлюються.