12.08.17 18:443100
Ураган Харви обрушился на США: кадры последствий
|26.08.17 17:31
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На них видны поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, подтопленные улицы и спасающиеся аллигаторы
На них видны поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, подтопленные улицы и спасающиеся аллигаторы
Мощнейший за 12 лет ураган Харви, обрушившийся на США, оставил без света 211 тысяч человек в штате Техас, передает Washington Post.
Газета со ссылкой на Национальный центр ураганов отмечает, что после выхода на сушу Харви начал терять мощность: четвертый уровень опасности был постепенно понижен до первого.
Как передает телеканал ABC, по меньшей мере десять человек пострадали в техасском городе Рокпорт. При этом в ряде городов объявлялась обязательная эвакуация.
В округе Форт-Бенд ураган вынудил выбраться на дороги аллигаторов.
Ранее NASA опубликовало в YouTube видео, показывающее, как из космоса выглядит ураган Харви. Запись показывает положение урагана на 25 августа.