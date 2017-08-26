Ураган Харви обрушился на США: кадры последствий

26.08.17 17:31Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

На них видны поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, подтопленные улицы и спасающиеся аллигаторы

Мощнейший за 12 лет ураган Харви, обрушившийся на США, оставил без света 211 тысяч человек в штате Техас, передает Washington Post.

Газета со ссылкой на Национальный центр ураганов отмечает, что после выхода на сушу Харви начал терять мощность: четвертый уровень опасности был постепенно понижен до первого.

Как передает телеканал ABC, по меньшей мере десять человек пострадали в техасском городе Рокпорт. При этом в ряде городов объявлялась обязательная эвакуация.

В округе Форт-Бенд ураган вынудил выбраться на дороги аллигаторов.

Ранее NASA опубликовало в YouTube видео, показывающее, как из космоса выглядит ураган Харви. Запись показывает положение урагана на 25 августа.

арь

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