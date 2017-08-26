«Трагедия на воде»: стало известно о смерти депутата, воевавшего в зоне АТО

26.08.17 20:13Сколько просмотров этой статьи31Сколько комментариев этой статьи0

Владимир Стаюра, в 1990 году, первым поднял флаг Украины над Тернопольским горсоветом

В субботу, 26 августа, трагически погиб депутат Тернопольского горсовета, член политической партии «Свобода», председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, регламента и депутатской деятельности Владимир Стаюра.

Некоторые издания пишут, что Стаюра погиб в результате несчастного случая на отдыхе в Египте, уточняют, что депутат утонул.

Стаюре был 51 год. В 1990 году он первым поднял флаг Украины над Тернопольским горсоветом. В 2009 году Стаюра стал депутатом Тернопольского облсовета. В дальнейшем возглавлял Тернопольскую областную и городскую организации ВО «Свобода». По результатам местных выборов в 2015 году стал депутатом Тернопольского горсовета.

Активный участник революции достоинства, «голос Майдана», руководитель штаба национального сопротивления, участник АТО, 93 ОМБр ВСУ, заместитель командира ОЗШР «Карпатская Сечь».

Позже стало известно, что депутат погиб в результате несчастного случая на отдыхе в Египте во время занятия по дайвингу.

«При подъеме произошла резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправен», — сообщает близкий к погибшему источник.

Похожие новости

21.06.17 08:28В зоне АТО погиб 23-летний воин из Николаевщины Олег Стовбовенко

17.04.17 14:00Пасха в АТО: ни один украинский военный не погиб - Минобороны

07.03.17 08:00Сутки в АТО: количество обстрелов выросло вдвое

11.11.15 16:5879-я бригада потеряла в АТО еще одного бойца

06.11.15 09:3979-я бригада потеряла в зоне АТО еще одного бойца

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 26.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

20:52Боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по силам АТО, - штаб

20:33Николаевский боец завоевал в Казахстане титул чемпиона мира ММА

20:13«Трагедия на воде»: стало известно о смерти депутата, воевавшего в зоне АТО

20:00Туристам предлагают путешествие на частный остров за миллион долларов

19:38В Корабельном районе Николаева одесситы избили и обворовали работников, которые шли домой

19:10Порошенко: Украина на пути коренных преобразований

18:35Украина выбрала участницу детского Евровидения

18:14В Николаеве на железнодорожном вокзале нашли брошенный багаж: полиция обследовала находку

17:55В Москве проходит митинг за свободу интернета

17:31Ураган Харви обрушился на США: кадры последствий

17:15В николаевском супермаркете продавали печенье с молью

16:52Николаевский боксер в Майами нокаутировал багамского боксера Туреано Джонсона

16:30Норвежец снял удар молнии в свой дом

16:18Россия опять присвоила чужое: на фестивале в Испании представила львовское пиво как российское

15:54Николаевские депутаты выделят средства на аэропорт из бюджета города

15:30Посол США объяснил остановку выдачи виз россиянам

15:13Эксперт «Студреспублики» возмущен запретом российских соцсетей

14:45За минулу добу рятувальники чотири рази виїжджали на пожежі у приватному секторі

14:29В Харькове стартовала продажа билетов на матчи Шахтера в Лиге чемпионов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

12.08.17 21:003190

Міністр: Українці викидають забагато їжі у смітник

13.08.17 08:053180

Доба в АТО: майже два десятки ворожих обстрілів, українські бійці зазнали втрат

13.08.17 08:232990

НАБУ розслідує 389 кримінальних проваджень

13.08.17 08:422890

Были проведены рейды по незаконной торговле в Николаеве

Самые читаемые

17.08.17 20:0522200

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

13.08.17 16:307310

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

20.08.17 20:007300

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:487160

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама