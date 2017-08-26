«Трагедия на воде»: стало известно о смерти депутата, воевавшего в зоне АТО

Владимир Стаюра, в 1990 году, первым поднял флаг Украины над Тернопольским горсоветом

В субботу, 26 августа, трагически погиб депутат Тернопольского горсовета, член политической партии «Свобода», председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, регламента и депутатской деятельности Владимир Стаюра.

Некоторые издания пишут, что Стаюра погиб в результате несчастного случая на отдыхе в Египте, уточняют, что депутат утонул.

Стаюре был 51 год. В 1990 году он первым поднял флаг Украины над Тернопольским горсоветом. В 2009 году Стаюра стал депутатом Тернопольского облсовета. В дальнейшем возглавлял Тернопольскую областную и городскую организации ВО «Свобода». По результатам местных выборов в 2015 году стал депутатом Тернопольского горсовета.

Активный участник революции достоинства, «голос Майдана», руководитель штаба национального сопротивления, участник АТО, 93 ОМБр ВСУ, заместитель командира ОЗШР «Карпатская Сечь».

Позже стало известно, что депутат погиб в результате несчастного случая на отдыхе в Египте во время занятия по дайвингу.

«При подъеме произошла резкая смена давления. Не исключено, что акваланг был неисправен», — сообщает близкий к погибшему источник.