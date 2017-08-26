Боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по силам АТО, - штаб

26.08.17 20:52Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

Боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по силам антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

"В зоне АТО второй день "школьного перемирие" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск. С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, происходили отдельные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов вблизи населенных пунктов Водяное, Павлополь, Старогнатовка, Широкино и Талаковка, что на Приморском направлении.

Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны. Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь.

Отмечается, что обстрелы укреплений сил АТО были не прицельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали.

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