Сутки в АТО: 35 обстрелов, потерь нет

27.08.17 13:07Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Сутки в АТО обошлись без потерь

В зоне АТО на Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки совершили 35 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Минувшие сутки в районе проведения АТО не были спокойны. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО. В большинстве случаев враг применял только стрелковое оружие, а все вооруженные провокации были не долговременные… В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применяли оружие. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

Наибольшее число обстрелов зафиксировано вечером и ночью была на Приморском направлении. Здесь боевики 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов украинские позиции на подступах к Водяному, также были огневые провокации в районах Широкино и Павлополя.

На Донецком направлении в конце суток боевики дважды стреляли из гранатометов по Авдеевской промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Зайцево и два раза украинские военные открывали ответный огонь.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут боевики вели огонь из стрелкового оружия в районе Станицы Луганской.

Похожие новости

26.07.17 09:55Сутки в АТО: 22 обстрела, боевики применили танк

22.07.17 09:33Сутки в АТО: 11 обстрелов, один военный погиб

09.07.17 19:12Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

20.04.17 08:57Украина перестала отвечать на обстрелы в зоне АТО

05.03.17 08:39Сутки в АТО: один военный погиб, 10 ранены

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 27.08.2017

Закругление верхнее-левое

16:10Медики назвали самую опасную для здоровья рыбу

15:50В Киеве грузовик раздавил авто, начиненное оружием

15:26В Николаеве всех предпринимателей обяжут предоставлять сертификаты качества на аттракционы

15:14Николаевские националисты намерены сорвать встречу с киевским публицистом

15:02В Южноукраинске адресную помощь будут выдавать в виде горячих обедов

14:49ДТП с Шуфричем: сын нардепа отделается штрафом

14:38Отдыхаем по-новому: как уменьшится количество выходных в Украине

14:33Историк объяснил, что помешало Украине провести успешные реформы за 26 лет независимости

14:20Презентация iPhone 8: сеть полнится слухами о фантастическом функционале смартфона

14:11Как курить кальян с минимальным вредом для здоровья

14:00Посреди дороги в Николаеве оставили чемодан с надписью "РФ"

13:50В Николаеве нетрезвый водитель "Ланоса" возил с собой в салоне ребенка

13:41В Николаевской области спасли 6-летнего мальчика, вытащив из горящей квартиры

13:29Во Франции мужчина с ножом ранил троих прохожих

13:18В центре Киева сын нардепа Шуфрича сбил мужчину

13:07Сутки в АТО: 35 обстрелов, потерь нет

 26.08

21:00Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

20:52Боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по силам АТО, - штаб

20:33Николаевский боец завоевал в Казахстане титул чемпиона мира ММА

20:13«Трагедия на воде»: стало известно о смерти депутата, воевавшего в зоне АТО

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.08.17 16:307580

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:487450

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

13.08.17 16:575250

В Киеве усилят охрану порядка из-за футбольного матча

13.08.17 17:224720

На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии

Самые читаемые

17.08.17 20:0522520

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007590

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:307580

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:487450

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама