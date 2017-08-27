Сутки в АТО: 35 обстрелов, потерь нет

Сутки в АТО обошлись без потерь

В зоне АТО на Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки совершили 35 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Минувшие сутки в районе проведения АТО не были спокойны. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций сил АТО. В большинстве случаев враг применял только стрелковое оружие, а все вооруженные провокации были не долговременные… В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применяли оружие. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

Наибольшее число обстрелов зафиксировано вечером и ночью была на Приморском направлении. Здесь боевики 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов украинские позиции на подступах к Водяному, также были огневые провокации в районах Широкино и Павлополя.

На Донецком направлении в конце суток боевики дважды стреляли из гранатометов по Авдеевской промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия украинские опорные пункты неподалеку Зайцево и два раза украинские военные открывали ответный огонь.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут боевики вели огонь из стрелкового оружия в районе Станицы Луганской.