В центре Киева сын нардепа Шуфрича сбил мужчину

27.08.17 13:18Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Нестор Шуфрич-младший на Bentley сбил мужчину на пешеходном переходе

В субботу вечером сыном народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил мужчину, пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. Об этом сообщила пресс-службу самого депутата.

В сообщении подчеркивается, что ДТП совершено на автомобиле марки Bentley, который сыну депутата не принадлежал, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя.

Утверждается, что ДТП произошло, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении.

"Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются. По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе депутата подчеркивают, что Нестор Шуфрич-младший не оставлял место происшествия, сразу вступил в контакт с полицией и начал давать пояснения. Утверждается также, что он добровольно в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.

В то же время народный депутат распорядился предоставить сыну максимальную юридическую помощь в обеспечении его гражданских прав в соответствии с действующим законодательством.

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