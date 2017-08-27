В Николаеве нетрезвый водитель "Ланоса" возил с собой в салоне ребенка

27.08.17 13:50Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В субботу вечером, 26 августа, николаевские патрульные получили сигнал о том, что по Ингульскому району ездит автомобиль "Ланос", водитель которого постоянно нарушает ПДД.

Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.

Водитель "Ланоса", заметив автомобиль патрульной машины, скрылся во дворах на улице Николаевская. Как выяснилось позже, он припарковал машину и пошел в одно из развлекательных заведений в этом районе.

Остановить водителя удалось во время того, как он собрался выехать на улицу Театральная. Как выяснилось, при этом мужчина с явными признаками алкогольного опьянения ездил со своим несовершеннолетним ребенком. Как рассказала полиции 10-летняя девочка, отец часто отправлял ее на дорогу смотреть, не едут ли патрульные.

Во время выяснения обстоятельств в организме мужчины обнаружили 3,15 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2.

На нетрезвого водителя составили админпротокол.

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