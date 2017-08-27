Посреди дороги в Николаеве оставили чемодан с надписью "РФ"

27.08.17 14:00Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В ночь с субботы на воскресение, 27 июля, горожане на проспекте Корабелов, 20 в Корабельном районе Николаева обнаружили старый чемодан, стоящий прямо посреди дороги – о находке они сообщили в полицию.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, чемодан, на котором краской большими буквами было написано «РФ», стоял рядом со школой. Первыми по указанному адресу прибыли сотрудники управления патрульной полиции, которые оцепили территорию вокруг чемодана до приезда экспертов взрыво-технической службы.

В то же время, как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области, убрать чемодан с дороги без участия специалистов не решался никто.

«Когда же специалисты взрыво-технической службы ГУНП в Николаевской области открыли его, в середине находилось строительный мусор. Чемодан полицейские изъяли для дальнейшего уничтожения, чтобы он снова не стал предметом безосновательного волнения, а граждан поблагодарили за бдительность», – сообщили в полиции.

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