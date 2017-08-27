ДТП с Шуфричем: сын нардепа отделается штрафом

Антон Геращенко говорит, что Шуфрич-младший может получить условное лишение свободы

Сын нардепа Нестора Шуфрича - Нестор Шуфрич-младший, сбивший человека на пешеходном переходе в Киеве, может отделаться условным лишением свободы из-за отсутствия проблем с законом и судимостей ранее. Об этом заявил нардеп Антон Геращенко в комментарии телеканалу 112 Украина.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.

"Уголовный кодекс может давать за такое правонарушение от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы.

Однако это решение суда. На сегодняшний момент следствию нужно провести экспертизу, установить скорость, с которой двигался автомобиль, все обстоятельства этого дела.

Предварительно можно сказать, что пешеход проходил через пешеходный переход, поэтому водитель должен в любом случае его пропускать", - заявил Геращенко.

По словам Геращенко, скорее всего, вина водителя будет очевидна.