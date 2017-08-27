В Киеве грузовик раздавил авто, начиненное оружием

27.08.17 15:50Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Из автомобиля было изъято оружие, учебные гранаты и пистолеты

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП – водитель ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с ЗИЛом. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Серьёзное ДТП с пострадавшими на мосту Патона. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, в которой это время ехал ЗИЛ", - говорится в публикации.

Как сообщается, сильно пострадал водитель ВАЗа, его зажало в автомобиле, доставали спасатели ГСЧС. В срочном порядке был госпитализирован. На место выехала СОГ.

На месте работает следственная группа и правоохарнители. Потребовалась также помощь экспертов-взрывотехников. Из автомобиля было изъято оружие, учебные гранаты и пистолеты. По словам представителя полиции, в машине и на дороге обнаружено большое количество отстреленных гильз.

Проводятся следственные действия.

Водителя "Москвича" в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу №17, в реанимационное отделение.

Похожие новости

27.08.17 13:18В центре Киева сын нардепа Шуфрича сбил мужчину

19.07.17 19:34На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто

10.07.17 12:55В Киеве легковушка зависла на краю моста

09.05.17 18:26Жуткое ДТП под Киевом: есть жертвы

06.10.15 09:59В Николаеве грузовик врезался в полную пассажиров «маршрутку» - погибли две девушки

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 27.08.2017

Закругление верхнее-левое

16:10Медики назвали самую опасную для здоровья рыбу

15:50В Киеве грузовик раздавил авто, начиненное оружием

15:26В Николаеве всех предпринимателей обяжут предоставлять сертификаты качества на аттракционы

15:14Николаевские националисты намерены сорвать встречу с киевским публицистом

15:02В Южноукраинске адресную помощь будут выдавать в виде горячих обедов

14:49ДТП с Шуфричем: сын нардепа отделается штрафом

14:38Отдыхаем по-новому: как уменьшится количество выходных в Украине

14:33Историк объяснил, что помешало Украине провести успешные реформы за 26 лет независимости

14:20Презентация iPhone 8: сеть полнится слухами о фантастическом функционале смартфона

14:11Как курить кальян с минимальным вредом для здоровья

14:00Посреди дороги в Николаеве оставили чемодан с надписью "РФ"

13:50В Николаеве нетрезвый водитель "Ланоса" возил с собой в салоне ребенка

13:41В Николаевской области спасли 6-летнего мальчика, вытащив из горящей квартиры

13:29Во Франции мужчина с ножом ранил троих прохожих

13:18В центре Киева сын нардепа Шуфрича сбил мужчину

13:07Сутки в АТО: 35 обстрелов, потерь нет

 26.08

21:00Мир находится в состоянии "холодной войны 2.0", - МИД Германии

20:52Боевики на Донбассе 8 раз открывали огонь по силам АТО, - штаб

20:33Николаевский боец завоевал в Казахстане титул чемпиона мира ММА

20:13«Трагедия на воде»: стало известно о смерти депутата, воевавшего в зоне АТО

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.08.17 16:307580

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:487450

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

13.08.17 16:575250

В Киеве усилят охрану порядка из-за футбольного матча

13.08.17 17:224720

На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии

Самые читаемые

17.08.17 20:0522520

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007590

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

13.08.17 16:307580

Украинец Главан остановился в шаге от медали на чемпионате мира

13.08.17 16:487450

Украинцы атакуют польский рынок недвижимости

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама