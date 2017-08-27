14.08.17 08:023240
В Харькове мужчина погиб под поездом
|27.08.17 17:35
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Трагедия произошла на 239-м километре перегона "Залютино – Куряж"
Трагедия произошла на 239-м километре перегона "Залютино – Куряж"
В Харькове поездом был смертельно травмирован мужчина. Об этом сообщает областная полиция.
По данным ведомства, ЧП произошло ночью 25 августа на 239-м километре перегона "Залютино – Куряж".
"Электропоездом был смертельно травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет.
Он переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению личности погибшего", – пояснили правоохранители.