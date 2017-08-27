Жуткое ДТП в Британии: грузовики раздавили автобус с пассажирами

27.08.17 19:15Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В результате ДТП погибли восемь человек.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса в Великобритании восемь человек погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Nottingham Post.

Среди погибших – пятилетняя девочка. ДТП произошло на одной из главных автомагистралей Британии у английского города Ньюпорт-Пагнелл, 50 км к северо-западу от Лондона.

Причины аварии пока неизвестны, но микроавтобус был полностью раздавлен грузовиками. Из-за ДТП на несколько часов была закрыта автомагистраль, повлекшее огромные пробки. В микроавтобусе находились восемь человек.

Двое водителей грузовых автомобилей были задержаны и остаются под стражей. Оба подозревают в совершении ДТП из-за опасного вождения, что привело к гибели людей. Также известно, что одного из них ранее наказывали за вождение в нетрезвом состоянии.

Похожие новости

21.04.17 14:26На Николаевщине столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус: есть пострадавшие

21.04.17 13:32Двое детей из Украины погибли в ДТП в Северной Осетии – СМИ

09.04.17 14:00В Хмельницкой области разбился пассажирский автобус

05.02.17 12:00Непогода в Украине: В ДТП погибли 9 человек

21.01.17 11:37В Италии 16 детей погибли, оказавшись заблокированными в горящем автобусе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 27.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Сбитый Шуфричем пешеход в реанимации без сознания

20:48Українські водії почали відмовлятися від газу

20:39В США спецназ застрелил женщину, угрожавшую покончить с собой

20:28В Україні може ожити ще один аеропорт

20:11В Україні зростає виробництво шоколаду

19:58Украину накроют дожди с грозами

19:33Украинцев ждут еще одни длинные выходные

19:15Жуткое ДТП в Британии: грузовики раздавили автобус с пассажирами

19:06Журналисты засняли дом Януковича в Подмосковье

18:50Школьная мода в Одессе: синее и трансформеры (инфографика)

18:39Ученые открыли у кошек одновременно пять личностей

18:27В Николаеве любителей детективов приглашают на лекцию и кинопоказ

18:07Стало известно, какой будет погода 1 сентября

17:56Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

17:35В Харькове мужчина погиб под поездом

17:14Тимошенко удивила новой прической

17:00Статистика ударов: Макгрегор бил чаще, Мейвезер был точнее

16:30Ураган в США: Харви будет стоить Техасу $40 млрд - СМИ

16:10Медики назвали самую опасную для здоровья рыбу

15:50В Киеве грузовик раздавил авто, начиненное оружием

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.08.17 08:023240

Доба в АТО: найгарячіше було на Донецькому напрямку

14.08.17 08:233250

Кіностудію ім. Довженка та Київський цирк виставили на продаж - ЗМІ

14.08.17 08:423510

Вчера в Николаеве произошла очередная авария

14.08.17 09:002950

Курс валют на 14 августа

Самые читаемые

17.08.17 20:0523070

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:007620

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

15.08.17 20:305880

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

17.08.17 15:055570

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама