14.08.17 08:023240
Жуткое ДТП в Британии: грузовики раздавили автобус с пассажирами
|27.08.17 19:15
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В результате ДТП погибли восемь человек.
В результате ДТП погибли восемь человек.
В результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса в Великобритании восемь человек погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Nottingham Post.
Среди погибших – пятилетняя девочка. ДТП произошло на одной из главных автомагистралей Британии у английского города Ньюпорт-Пагнелл, 50 км к северо-западу от Лондона.
Причины аварии пока неизвестны, но микроавтобус был полностью раздавлен грузовиками. Из-за ДТП на несколько часов была закрыта автомагистраль, повлекшее огромные пробки. В микроавтобусе находились восемь человек.
Двое водителей грузовых автомобилей были задержаны и остаются под стражей. Оба подозревают в совершении ДТП из-за опасного вождения, что привело к гибели людей. Также известно, что одного из них ранее наказывали за вождение в нетрезвом состоянии.