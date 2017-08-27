В США спецназ застрелил женщину, угрожавшую покончить с собой

Полиция Санрайза обратилась к шерифу округа с просьбой расследовать этот инцидент Полицейские открыли огонь по женщине с пистолетом, фото vesti.ru

В американском городе Санрайз, штат Флорида, штурмовая группа SWAT застрелила вооруженную женщину, которая перед этим угрожала покончить с собой, сообщает ABC News со ссылкой на пресс-службу шерифа округа Бровард, передает телеканал "112 Украина".

Как отмечается, отряд SWAT был направлен к месту жительства женщины, где бойцам спецназа удалось установить с ней контакт. Она сообщила им, что собирается покончить с собой.

Неожиданно женщина перестала выходить на связь со спецназовцами, отряд получил приказ идти на штурм.

Оказавшись в помещении, полицейские открыли огонь по женщине с пистолетом. Она умерла на месте. Полиция Санрайза обратилась к шерифу округа с просьбой расследовать этот инцидент.