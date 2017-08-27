14.08.17 08:023240
Сбитый Шуфричем пешеход в реанимации без сознания
|27.08.17 21:00
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31-летний мужчина, которого сбил сын Нестора Шуфрича на пешеходном переходе на Bentley, пребывает в тяжелом состоянии.
31-летний мужчина, которого сбил сын Нестора Шуфрича на пешеходном переходе на Bentley, пребывает в тяжелом состоянии.
Мужчина, которого в центре Киева сбил на автомобиле "Бентли" Нестор Шуфрич-младший, сын народного депутата Украины Нестора Шуфрича, находится в реанимации 17-й больницы в тяжелом состоянии без сознания.
Как сообщает Эспресо.TV, в реанимацию людей не пускают врачи. Медикаменты пострадавшему покупает и передает некий мужчина.
У входа в реанимацию находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего.
Он передавал телефон врачу, которая рассказала родителям пострадавшего о его состоянии.
Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев.
Представителей депутата Шуфрича у реанимации пока не видно.