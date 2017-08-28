14.08.17 13:033610
Сутки в АТО: боевики открывали огонь 22 раза, без тяжелого оружия
|28.08.17 08:38
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За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по силам АТО, потерь среди украинских военнослужащих нет
За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по силам АТО, потерь среди украинских военнослужащих нет
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает "ДС".
"Незаконные вооруженные формирования уменьшили количество обстрелов наших позиций, не применялись минометы и другое тяжелое вооружение. Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются только в нескольких точках. Авдеевская промзона и подступы к поселку
Водяное - это более 60 процентов от всех случаев открытия огня в сутки", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении вечером и ночью террористы дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Авдеевской промзоны. Кроме того, из гранатометов были обстреляны подступы к Майорску и Луганскому.
"На один из таких обстрелов, учитывая угрозу жизни наших военных, украинские воины единственный раз в сутки открывали огонь", - отметили в штабе.
На Приморском направлении вечером боевики несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому. В штабе добавили, что в большинстве случаев обстрелы сепаратистов были не долговременными и носили провокационный характер.