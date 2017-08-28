В Босфоре затонул сухогруз, возивший сырье в Крым

28.08.17 09:22Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Корабль Leonardo разломался пополам и потерял кормовую часть

В ночь на 27 августа у входа в пролив Босфор разломался пополам сухогруз Leonardo, неоднократно перевозивший ильменит для завода Титан в аннексированный Крым через керченский порт Камыш-Бурун.

"Судно шло в балласте (без груза) из Ростова-на-Дону в турецкий порт Тузла – после того, как 8 августа 2017 доставило очередной груз 3000 тонн ильменитовой руды из турецкого порта Самсун в порт Камыш-Бурун. В настоящее время кормовая часть судна находится у турецкого побережья – доставлена туда турецкими спасателями на буксире", – говорится в сообщении.

Отмечается, что старый 42-летний сухогруз советской постройки (тип Сормовский) в 2011 году был продан Укрречфлотом турецкому владельцу. С августа 2015 года – фигурант сирийского черного списка США, с конца 2016 – крымского черного списка Майдана иностранных дел.

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