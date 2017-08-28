В Киеве разбили доску герою Небесной сотни

Вандалы надругались над мемориальной доской Роману Сенику

В Киеве вандалы уничтожили мемориальную доску герою Небесной сотни Роману Сенику, установленную в Киеве его семьей из Яворовского района Львовской области.

Об этом пишет ZIK со ссылкой на сестру Сеника Лесю Лысак.

По ее словам, фотографию разбитой мемориальной доски ей прислала из Киева жена другого героя Небесной сотни Александра Бадеры, доска которого размещена рядом.

"Светлана Бадера написала заявление в полицию. А я жду информацию, началось ли расследование, от нее до завтра. Возможно, придется ехать самой в Киев", – сказала Леся Лысак.

Она добавила, что матери про этот акт вандализма не сказала: "Она так тоскует по Роману, что такой ужасной вести не пережила бы".