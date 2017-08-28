Жителя Харькова будут судить за заказ убийства своей собаки

В Украине все чаще людям приходится нести ответственность за жестокое обращение с животными.

Двое мужчин в Харькове совершили жестокое убийство домашней овчарки с помощью молотка. За это преступление они пойдут под суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В частности, местная прокуратура утвердила и направила в суд два обвинительные акты по факту жестокого обращения с животными.

Инцидент случился в июле 2017 году. Житель Харькова нанял мужчину, страдающего от алкогольной зависимости, чтобы тот убил его собаку. Заказчик убийства даже выдал орудие преступления, в качество которого послужил молоток. За убийство пса он пообещал «киллеру» бутылку водки.

Как установила прокуратура, исполнитель держал собаку за ошейник и бил молотком по голове. Визг овчарки услышала соседка, которая вышла на улицу и увидела, как мужчина убивает животное. После этого она вызвала полицию и зоозащитников.

«Спасти овчарку не удалось. По заключению экспертного исследования смерть собаки наступила в результате черепно-мозговой травмы, которая была нанесена тупым твердым предметом в области головы и шеи, а нанесенные раны повлекли тяжкие страдания животного перед смертью», — констатировали в прокуратуре.

В сообщении говорится, что хозяин собаки так и не смог четко объяснить, почему решил избавиться от собаки, да и еще таким жестоким способом.

Теперь 40-летнему заказчику убийства собаки инкриминируется подстрекательство и пособничество в издевательстве над животным (ч.ч. 4,5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины), а 51-летнему исполнителю — издевательство над животным (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).