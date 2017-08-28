Под Киевом поезд снес Lexus на переезде

Движение на железной дороге было остановлено на четыре часа.

В районе села Новые Безрадичи Киевской области произошло ДТП с участием поезда Бердянск-Киев и автомобиля Lexus. Два человека пострадали и были госпитализированы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления нацполиции Николая Жуковича.

"Произошло сегодня ДТП в Новых Безрадичах на железнодорожном переезде. Поезд Бердичев-Киев столкнулся с автомобилем. Два человека пострадали, они сейчас в больнице", – сказал он.

По его данным, поезд был остановлен.

"В таких случаях, даже когда поезд сбивает человека, движение останавливают максимум на три часа, если нет сильных механических повреждений или с рельс, например, не сошли вагоны", – отметил Жукович.

Также, о ДТП с участием поезда и автомобиля Lexus сообщил Facebook Вадим Васильев. "Поезд парализован на четыре часа, приходится до Киева добираться пешком, попутки не останавливаются", – написал он.