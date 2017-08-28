В Киеве на территории школы нашли зарезанного мужчину

28.08.17 15:55Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Тело лежало на стадионе, полиция ищет свидетелей происшествия.

Сегодня утром в Киеве на территории школы №139 (район Лукьяновки) было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом "Сегодня" сообщили в столичной полиции.

"На территории школы, на стадионе обнаружено тело мужчины. Его личность и возраст пока не установлены. Мы ищем свидетелей происшествия, проводится расследование", – сообщили в полиции.

Там опровергают информацию из соцсетей о том, что якобы на территории школы было найдено два трупа: охранника с тремя ножевыми ранениями и девушки с перерезанным горлом и якобы парня с ножевыми ранениями, которого доставили в реанимацию.

"Эта информация не соответствует действительности. На стадионе найдено тело неустановленного мужчины с ножевыми ранениями, проводится расследование", – сообщили нам в полиции.

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