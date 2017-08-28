ОБСЕ: На Донбассе почти три тысячи неотведенных вооружений

28.08.17 17:22Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

По обе стороны количество неотведенного вооружения примерно одинаково, заявляют в миссии.

Миссия ОБСЕ с начала 2017 года зафиксировала на Донбассе почти три тысячи неотведенных вооружений. Об этом заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью изданию Деловая столица.

"Важно упомянуть, что с начала 2017 года мы в целом наблюдали почти 3000 вооружений в тех местах, где его не должно быть. Если бы это вооружение было отведено за обусловленные линии, большинства из более 300 жертв среди гражданского населения, которые мы подтвердили с начала года, не были бы ранены или не погибли бы", – заявил он.

Кроме того, Хуг отметил, что по обе стороны количество неотведенного вооружения примерно одинаково.

"Еще раз я бы хотел подчеркнуть, что не бывает такого, что одна сторона просто ждет, пока другая разворачивает танки и минометы. Почти всегда, сила и техника (по обе стороны), приблизительно, в одинаковом количестве. Если бы это было не так, мы наблюдали бы изменение линии соприкосновения. А в данном случае, она статическая, поскольку по обе стороны размещается, практически, одинаковое число сил и техники", – заявил он.

Хуг также добавил, что стороны конфликта на Донбассе по-прежнему отказываются предоставить миссии ОБСЕ полный доступ для полной оценки их присутствия.

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Понедельник, 28.08.2017

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