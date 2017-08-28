В Индии гуру сядет на 10 лет за изнасилование

Суд объявил, что гуру признан виновным. Тогда на улицы вышли несколько тысяч его сторонников.

Индийский гуру, глава религиозной общины "Дера Сача Саудра" приговорен к 10 годам тюрьмы.

50-летний Гурмит Рам Рахим Сингх, более известный как Шикарный Гуру, признан виновным в изнасиловании двух женщин.

В день оглашения приговора власти вывели на улицы полицию и военных. Ведь за несколько дней до этого сторонники гуру жестоко схлестнулись с силовиками. Погибли 38 человек.

Правоохранители уже рассказали, как будут действовать, если последователи гуру снова устроят бунт.

"Сначала – предупреждение, затем – слезоточивый газ, если это не сработает – можем применить оружие", – сказал Аджит Сингх, офицер полиции.

Самого же гуру даже не перевозили из тюрьмы в суд, чтобы зачитать решение. Меру пресечения объявили в самой тюрьме.