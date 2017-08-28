На Нижнем БАМе Николаева провалился тротуар: место происшествия ничем не ограждено Вечером в понедельник, 28 августа, на Нижней Набережной Николаева у места швартовки прогулочных кораблей на глубину 1,5-2 метра провалился тротуар. На дне образовавшейся ямы вода, что говорит о возможном вымывании набережной и риске увеличения диаметра обвала, сообщает Новости N. Несмотря на то, что котлован находится посреди пешеходной зоны, коммунальные службы города на происшествие всё ещё не отреагировали: место провала даже ничем не ограждено, что угрожает безопасности посетителей Набережной. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама