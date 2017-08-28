Обстрелы не прекратились: боевики на Донбассе используют минометы

28.08.17 20:38Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Всего с начала суток боевики 10 раз открывали провокационный огонь по позициям сил АТО.

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Как и несколько дней подряд, после начала "школьного" перемирия, незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 28 августа 2017 года.

"В то же время за сегодняшний день зафиксировано 2 случая открытия огня противником из минометов калибра 82 миллиметра. В частности, на Донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, враг не прицельно выпустил одну мину 82-го калибра. Также в течение дня в районе промзоны несколько раз работали враждебные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. На Приморском направлении ночью боевики применяли миномет на подступах к Красногоровки. Кроме того, под обстрелами бандитов трижды оказывались наши опорные пункты в окрестностях Водяного", – говорится в сообщении.

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