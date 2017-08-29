В зоне АТО 18 обстрелов, потерь нет – штаб

Украинские военные четыре раза открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 28 августа, подразделения сепаратистов 18 раз открывали огонь по украинским позициям. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошедших суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО… Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО четыре раза открывали огонь", – говорится в сообщении.

На донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, с 18.00 и до полуночи противник трижды обстреливал позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 22.00 сепаратисты выпустили по украинским укреплениям четыре мины калибра 82-мм. Кроме того, зафиксированы факты применения врагом оружия в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие противника работали неподалеку Станицы Луганской.