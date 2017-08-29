В Николаеве женщину укусила черная вдова

29.08.17 13:32Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Состояние пенсионерки средней тяжести, она находится в больнице.

В Николаеве пожилую женщину укусил ядовитый паук-каракурт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев.

"29.08.2017 в 06:10 поступила информация о несчастном случае – укус паука-каракурта, который произошел 26.08.2017 в г. Николаеве, ул. Слободская (на огороде). Пострадавшая женщина 75 лет находится в больнице", – написал он.

Юрий Багрянцев отмечет, что состояние здоровья женщины средней тяжести.

Каракурт – один из самых опасных видов пауков. Второе название – "черная вдова". Так этого паука прозвали потому, что он имеет черную окраску (с красными точками), и самки съедают партнеров после спаривания.

Каракурт любит обитать в пустынных местах, на склонах оврагов, в степях. С наступлением жары "черные вдовы" начинают мигрировать, разыскивая новые безопасные места. В этот период самки становятся агрессивными и могут, если их тревожат, кусать людей. Особенно не любят вдовы, если тревожат их гнездо (обычно они вьют его в нижней, тенистой половине камня) или прижимают к себе.

Яд каракурта в 15 раз ядовитее яда одной из самых страшных змей — гремучей.

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