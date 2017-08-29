ДТП с туристами в Египте: 14 погибших

29.08.17 14:09Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

На момент аварии в автобусе находилось 62 человека.

По меньшей мере 14 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, которое произошло в Египте на дороге, соединяющей Каир с городом Бени-Суэйф. По данным местных СМИ, еще 42 человека получили травмы, трое из которых госпитализированы в отделения интенсивной терапии, передает КорреспонденТ.net

Сообщается, что автобус, перевозивший 62 пассажира, столкнулся с пикапом, после чего автобус съехал с автострады и упал на дорогу, которая проходила внизу.

Транспортное средство принадлежал туристическому агентству. Однако в Египте существует практика сдавать в аренду туристические автобусы для междугородних перевозок в "мертвый сезон" туристической отрасли.

Среди пострадавших граждан Украины нет. "Предварительная информация консула: украинцев нет среди погибших и пострадавших во время ДТП 29 августа 2017 года в Бени-Суэйф, Египет", – сообщила пресс-служба Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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