На Ровенщине подрались священники

29.08.17 15:23Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Причина конфликта - профессиональная деятельность

В селе Повча Ровенской области священник Украинской православной церкви Виталий Буга напал на своего коллегу Александра Тимощука, выбив ему зуб. Об этом в понедельник, 28 августа.

По словам жертвы нападения Тимощука, инцидент произошел возле сельской школы около 11:30.

"Я приехал в школу в селе Повча, поскольку матушка там работает. Ждал ее в машине. К машине подошел священник Виталий Буга. Он был в подряснике и с крестом на груди. Сначала я не понял, что происходит. Он начал меня бить. Выбил мне зуб. Кровь разбрызгалась по салону машины", – рассказал он.

Тимощук считает, что причиной драки послужила профессиональная деятельность. "Священник во время нанесения мне ударов, кричал, что это мне за крещение у него на приходе. Да, я действительно крестил своих прихожан. Так же, как и он крестит своих на территории моего прихода", – сказал он.

Примечательно, что нападавший относится к Московскому патриархату, а пострадавший – к Киевскому.

Похожие новости

29.08.17 12:02Патрульная машина сбила маленького мальчика

11.08.17 21:01В Южноукраинске от имени церкви ходят по квартирам и собирают деньги

14.07.17 18:37На Киевщине депутат побил школьника за пост

11.07.17 15:45В центре Луцка священник избил фотокорреспондента

14.04.17 12:33В Аргентине освященный кусок хлеба начал "кровоточить"

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 29.08.2017

Закругление верхнее-левое

20:29Андрей Шевченко попросил болельщиков прийти на матч с Турцией "немного раньше"

20:02В России пенсионер расстрелял детей из окна дома

19:46Семенченко анонсировал новый этап блокады Донбасса

18:48На Закарпатті п'яні підлітки напали на прикордонників

18:29Україна завершила Універсіаду-2017 із 36 медалями

18:17Власть с помощью ГПУ пытается поднять свои рейтинги в Николаевской области – эксперт

18:07На николаевских курортах отдыхающих поили суррогатным алкоголем

17:55Участники боев под Иловайском обратились к властям

17:38В Николаеве сожгли деревянный храм, вместо которого хотят поставить пивной павильон

17:17В Николаеве состоится выставка фотографий в жанре ню

16:53В Николаеве задержали лидера банды Титова-"Мультика", которая похищала людей

16:35Украина выбрала фильм, который поедет завоевывать "Оскар"

16:19В Николаеве маршрутчики устроили бойкот

16:00Владимир Тимошин сообщил, что правоохранители взломали двери в жилище адвоката без ведома и участия собственника

15:43"Политическое давление": один из николаевских депутатов прокомментировал массовые обыски

15:23На Ровенщине подрались священники

15:01В СБУ подтвердили депортацию испанских журналистов

14:45В городе Николаеве людей умирает в два раза больше, чем рождается

14:35У прокуратурі розповіли подробиці обшуків у Миколаєві

14:22Первый зампрокурора Киева задекларировал баню за 660 тысяч

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.08.17 20:306570

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

15.08.17 20:493540

Владимир Гройсман недоволен темпами роста украинской экономики

15.08.17 21:033280

Из Украины выдворили двух воров в законе

16.08.17 08:213100

В Украине более 1,5 млн официальных переселенцев

Самые читаемые

17.08.17 20:0525940

Киевский завод планирует начать техобслуживание самолетов Boeing и Airbus

20.08.17 20:008570

Солнечное затмение 2017: что можно и нельзя делать в этот день

15.08.17 20:306570

Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

17.08.17 15:056300

Названы самые дешевые туристические направления для жителей СНГ

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама