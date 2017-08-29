На Закарпатті п'яні підлітки напали на прикордонників

29.08.17 18:48Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

У населеному пункті Богдан Рахівського району на Закарпатті п'яні підлітки напали на двох прикордонників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався вночі 29 серпня. Один з підлітків завдав удару палицею по шиї прикордонника. Відзначається, що нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Для припинення зіткнення прикордонникам довелося здійснити п'ять попереджувальних пострілів вгору з пристрою для відстрілу гумовими кулями, - йдеться в повідомленні.

Нападники були затримані. За словами затриманих, вони є місцевими жителі 2000 і 2001 року народження. Стан постраждалого на даний момент залишається задовільним.

Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за частиною два статті 345 КК України за умисне нанесення тілесної шкоди правоохоронцям під час виконання службових обов'язків.

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