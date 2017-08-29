В России пенсионер расстрелял детей из окна дома

29.08.17 20:02Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Дети слишком шумели, заявил стрелок.

Пенсионер во Владимирской области открыл стрельбу по детям, которые шумели во дворе под его окнами, один ребенок ранен, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Минина.

"Факт мы подтверждаем, 24 августа 65-летний мужчина жестко и неадекватно отреагировал на шум. С его слов, он неоднократно делал детям замечания, а потом начал стрелять", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, инцидент произошел в городе Собинки. По данным следствия, мужчина вышел из себя из-за того, что дети, по его мнению, постоянно шумели под его окном. В день происшествия они отковыривали камни с фасада здания, и пенсионер сделал им замечание, рассказала собеседница агентства.

По данным представителя СК, он выстрелил в сторону детей как минимум три раза, один ребенок получил ранение, его жизни ничто не угрожает, вред здоровью уточняется.

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