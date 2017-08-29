Количество задержанных после обысков в Николаеве может вырасти - ГПУ

29.08.17 20:56Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

После завершения обысков в Николаеве количество задержанных может увеличиться.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган, передает "Украинская правда".

По ее словам, обыски еще продолжаются, поэтому не исключено, что список задержанных может пополниться.

"Обыски и следственные действия еще продолжаются, поэтому после их завершения количество арестованных может увеличиться", - отметила Сарган.

Вместе с тем пресс-секретарь ГПУ отказалась сообщить данные о тех 4 личностях, кроме Михаила Титова "Мультика", которые уже были задержаны.

"Пока продолжаются следственные действия, я не могу разглашать любую информацию, кроме той, что уже сообщил Юрий Луценко. Впоследствии Николаевская прокуратура предоставит больше информации", - сказала Лариса Сарган.

Она отметила, что в отношении задержанных начато уголовное производство.

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