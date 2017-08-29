16.08.17 08:213230
В Одесской области произошел масштабный оползень
|29.08.17 21:10
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По данным СМИ, его длина около 100 метров.
По данным СМИ, его длина около 100 метров.
В Фонтанке Одесской области обрушилась часть улицы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Коминтерновского районного совета Дмитрий Ковбасюк.
В результате оползня обрушилась часть улицы, которая прилегает к обрывистому берегу.
По данным СМИ, обрушение произошло по улице Леси Украинки.
Длина оползня составляет около 100 метров.