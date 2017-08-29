В Одесской области произошел масштабный оползень

29.08.17 21:10Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

По данным СМИ, его длина около 100 метров.

В Фонтанке Одесской области обрушилась часть улицы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Коминтерновского районного совета Дмитрий Ковбасюк.

В результате оползня обрушилась часть улицы, которая прилегает к обрывистому берегу.

По данным СМИ, обрушение произошло по улице Леси Украинки.

Длина оползня составляет около 100 метров.

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